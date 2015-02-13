Памятник погибшим медикам "Печальный ангел" в Петербурге открыли без его инициаторов

Памятник внезапно открыл губернатор Александр Беглов.

Сегодня, 3 марта, в Петербурге открыли памятник погибшим медикам. Открытие состоялось на день раньше срока. Как оказалось, событие прошло без инициаторов памятника — создательницы "Стены памяти" Ирины Масловой и журналистки и активистки Галины Артеменко.

Памятник Печальному Ангелу на Карповке открыл Беглов. Без меня и Ирины Масловой. Я помню, как мы с Ирой искали это место, как я поняла, что там должна быть фигура Ангела созданная Романом. Именно эта. Мне больно,что так поступили именно с нами. написала Галина Артеменко в Facebook.

Напомним, памятник "Печальный Ангел" создал петербургский скульптор Роман Шустров. Он ушел из жизни в 2020-м году от коронавируса. Ранее мемориалом погибшим медикам служила "Стена памяти" на Малой Садовой, ее демонтировали 13 ноября прошлого года.

Фото: gov.spb.ru