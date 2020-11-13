На Малой Садовой начали демонтировать "Стену памяти" погибшим от COVID-19 медикам

На ней были установлены более ста портретов.

В центре Петербурга начали сносить стихийный мемориал, посвященный медикам, погибшим от коронавируса. "Стена памяти" появилась на Малой Садовой улице 27-го апреля 2020 и существовала до сегодняшнего дня. Его инициатором стала активистка Ирина Маслова.

Как видно на кадрах с места событий, с части стены уже сняли портреты. Памятные таблички передадут в Музей политической истории Петербурга. Вместо стены памяти в городе установят памятник медикам, погибшим от COVID-19. Сегодня, 13 ноября, на набережной реки Карповки заложат камень на месте будущего мемориала. Им станет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от ковида в мае. Горожане смогут по QR-коду, размещенному рядом с памятником, перейти в галерею с именами всех ушедших из жизни медицинских работников.

Кроме того, в медучреждениях Петербурга начали устанавливать памятные доски. Всего они появятся в 26 стационарах. По словам первого заместителя председателя главы комитета по здравоохранению города Андрея Сарана, мемориал установят не только тем, кто скончался от коронавируса, но и тем, у кого COVID-19 был сопутствующей патологией, кто работал в этот период или не работал, но ушел из жизни.

О демонтаже "Стены памяти" в период пандемии говорили не один раз, однако она "дожила" до 13 ноября. На ней висели более ста портретов. Отметим, что по официальным данным на 27 октября, погибшими от коронавируса в Петербурге признали всего 38 медиков.

Видео: Piter.TV