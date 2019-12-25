Памятник погибшим в пандемию медикам открыли во дворе детской больницы святой Марии Магдалины

Сегодня больница предоставляет специализированную медицинскую помощь детям в стационаре на 360 коек.

В пятницу, 25 октября, Детская городская больница №2 имени Святой Марии Магдалины празднует свое 195-летие. В честь этого события в Петербурге установят памятник медикам, погибшим во время пандемии COVID-19. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил медицинский персонал и высоко оценил их профессионализм, сообщили в администрации города.

Главным событием праздника станет торжественная церемония открытия монумента в честь медперсонала, героически сражавшегося с коронавирусом. Этот монумент символизирует подвиг медицинских работников, отдавших свои жизни ради спасения горожан. Александр Беглов выразил благодарность медицинским работникам и подчеркнул важность заботы о здоровье петербуржцев как ключевую составляющую развития города.

Сегодня больница предоставляет специализированную медицинскую помощь детям в стационаре на 360 коек. Врачи специализируются в таких областях, как нефрология, кардиология, ревматология, хирургия и других направлениях. Беглов отметил многолетнюю историю и традиции больницы, отметив ее роль в обучении молодых специалистов.