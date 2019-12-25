Памятные доски с именами погибших медиков установят в 26 больницах Петербурга

Официально от коронавируса в период пандемии скончались 38 медицинских работников.

В 26 городских и федеральных стационарах Петербурга установят памятные доски, посвященные погибшим в период пандемии медикам. Первая доска уже появилась в Мариинской больнице, она посвящена хирургу и врачу скорой помощи Константину Тузовскому, передало "ТАСС" со ссылкой на первого заместителя председателя главы комитета по здравоохранению города Андрея Сарана.

Представитель Смольного отметил, что мемориал установят не только тем, кто скончался от коронавируса, но и тем, у кого COVID-19 был сопутствующей патологией, кто работал в этот период или не работал, но ушел из жизни.

Официально на данный момент погибшими от коронавируса признаны 38 медицинских работников. Семьи 27 из них уже получили компенсации.

На "стене памяти" на Малой Садовой несколько дней назад было 90 портретов. В память о них также создали онлайн-мемориал.

Фото: gov.spb.ru