В Петербурге создали онлайн-мемориал умершим во время пандемии врачам

"Страницу памяти" создал "Доктор Питер".

"Доктор Питер" запустил проект "Красная зона" с историями медработников, умерших из-за коронавируса. Посмотреть его можно по ссылке.

К сентябрю на "стене памяти", которая образовалась на Маловой Садовой, уже более 90 портретов врачей. На данный момент решается вопрос о переносе мемориала. "Доктор Питер" решил создать свою "страницу памяти", чтобы она никуда не потерялась со временем.

Создатели проекта отметили, что на сайте представлены еще не все истории погибших медиков. Страницу обещают обновлять и рассказывать оставшиеся истории.

Фото: Piter.tv

Скриншот: проект "Красная зона"