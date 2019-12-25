Глава комздрава Петербурга: количество умерших от COVID-19 медиков больше официальных цифр

Дмитрий Лисовец отметил, что у государства нет задачи скрыть деньги, которые полагаются в качестве выплаты при смерти медработника от COVID-19.

Реальное число умерших от коронавируса медиков выше официальной цифры. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. На данный момент погибшими от COVID-19 признаны 38 медработников.

Точное количество Лисовец не назвал и напомнил, что по каждому случаю необходимо расследование специальной комиссии. Глава комздрава пообещал, что имена погибших станут постепенно известны, а их родственники получат соответствующие выплаты.

Представитель Смольного прибыл на демонтаж "Стены памяти" на Малой Садовой. На ней находились более ста портретов. Piter.TV снял видео на месте событий.

Фото: Piter.TV