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Глава комздрава Петербурга: количество умерших от COVID-19 медиков больше официальных цифр
Сегодня, 11:52
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Глава комздрава Петербурга: количество умерших от COVID-19 медиков больше официальных цифр

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Дмитрий Лисовец отметил, что у государства нет задачи скрыть деньги, которые полагаются в качестве выплаты при смерти медработника от COVID-19.

Реальное число умерших от коронавируса медиков выше официальной цифры. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. На данный момент погибшими от COVID-19 признаны 38 медработников.

Точное количество Лисовец не назвал и напомнил, что по каждому случаю необходимо расследование специальной комиссии. Глава комздрава пообещал, что имена погибших станут постепенно известны, а их родственники получат соответствующие выплаты. 

Представитель Смольного прибыл на демонтаж "Стены памяти" на Малой Садовой. На ней находились более ста портретов. Piter.TV снял видео на месте событий. 

Фото: Piter.TV

Теги: комздрав, медики, статистика, стена памяти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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