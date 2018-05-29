Опечатку на памятнике подвигу медиков исправят в ближайшее время

Представители Городской многопрофильной больницы №2 отреагировали на сообщение бдительных петербуржцев об опечатке в тексте, нанесённом на новый мемориал в честь медработников. Пресс-служба медицинского учреждения пообещала исправить текст в ближайшее время.
Отметим, что ошибка закралась в клятву Гиппократа на одной из стеклянных стен памятника.
Ранее мы сообщили о том, что открытие мемориала в Учебном переулке было приурочено к 30-летию Городской многопрофильной больницы №2. Оно прошло во вторник, 4 июля.
Фото: Правительство Петербурга
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