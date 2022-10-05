Автором проекта стал известный петербургский архитектор, скульптор, академик Российской академии художеств Вячеслав Бухаев.

В Городской многопрофильной больнице №2 открывается необычный мемориал. Памятник медицинским работникам нескольких эпох приурочен к 30-летию больницы.

Автором проекта стал известный петербургский архитектор, скульптор, академик Российской академии художеств Вячеслав Бухаев.

Он не только о ковидной пандемии. Он – о подвигах медицинских работников в Великую Отечественную и в блокаду, о вкладе в спасение человеческих жизней. Вячеслав Бухаев, скульптор

Как сообщили "Петербургскому дневнику" в больнице, мемориал состоит из пяти композиций, объединенных по центру логотипом Городской многопрофильной больницы №2 в граните. В центре – изображение совершенного человека Леонардо да Винчи: символ здоровья и гармонии. Слева от него – композиция, посвященная медикам блокадного Ленинграда. Напротив блокадной композиции, справа от совершенного человека, – "ковидная дыра". "Ковидную дыру" метафорически закрывают хирурги, оперирующие больного. У входа в мемориал – стела с барельефом, на котором изображены доктора. Как утверждает автор, прототипами стали конкретные врачи больницы №2.

В конце июня в Выборгском районе Петербурга прошло торжественное открытие памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэн с делегацией.

Фото: предоставлено Городской многопрофильной больнице №2