В Петербурге открыли памятник Хо Ши Мину

На церемонии побывал член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэн с делегацией.

В пятницу, 28 июня, в Выборгском районе Петербурга прошло торжественное открытие памятника первого президента Вьетнама Хо Ши Мину. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэн с делегацией.

Монумент установили в сквере на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. Его открытие было приурочено к 100-летию вьетнамского лидера в Петроград.

Секретарь партийного комитета Хошимин Во Ван Тхыонг отметил, что Хо Ши Мин был признан деятелем культуры ЮНЕСКО в день своего столетия. Он подчеркнул, что для жителей восточной страны особая честь видеть памятник своему знаменитому лидеру в России.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост развели под вьетнамскую музыку в ночь на 30 июля.

Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб (Даниил Столяров)