Дворцовый мост разведут под вьетнамскую музыку в ночь на 30 июля

На этот раз шоу "Поющие мосты" посвятят 100-летию со дня прибытия вьетнамского революционера Хо Ши Мина в Петроград.

В ночь с 29 на 30 июня в Петербурге снова разведут Дворцовый мост в рамках шоу "Поющие мосты". На этот раз зрелище будет сопровождать плейлист вьетнамской национальной музыки в честь 100-летия со дня прибытия вьетнамского революционера Хо Ши Мина в Петроград. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Переправу начнут разводить в 1:10 под композиции, посвящённые вьетнамскому национальному лидеру, который стал одним из родоначальников дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.

"Поющие мосты" проходят 2016 года при поддержке городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В прошлом году на Дворцовой набережной прозвучала музыка 11-ти регионов Серебряного ожерелья РФ. На протяжении сезона госям шоу представится возможность услышать музыкальные подборки ко Дню любви, семьи и верности, Дню ВМФ и т.д.

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Фото: Piter.TV