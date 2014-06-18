В Петербурге стартовала Неделя реставрации

Цикл мероприятий приурочен ко Дню реставратора.

Сегодня, 27 июня, в Петербурге началась Неделя реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Мероприятие открыла выставка "Архитектура Петербурга. Связь времен", посвященная истории и реставрации жилых домов Северной столицы.

28 июня пройдет ежегодная конференция "Актуальные вопросы сохранения и популяризации культурного наследия", центральной темой которой стала "Преемственность как фактор развития реставрационной отрасли".

С полным списком программы можно ознакомиться на сайте КГИОП.

Отметим, что цикл мероприятий приурочен ко Дню реставратора.

Фото: Piter.TV