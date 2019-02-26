Стихийный мемориал погибшим от коронавируса медикам в Петербурге уберут 13 ноября

Снятые таблички передадут на хранение в Музей политической истории.

Во вторник, 10 ноября, директор фонда "Астарта" Ирина Маслова, разместившая весной на стене первые девять портретов рассказала "Фонтанке", что через три дня, 13 ноября, стихийный мемориал погибшим от коронавируса медикам в Петербурге снимут со строительного ограждения Дома радио.

В начале ноябре портретов было больше сотни. Сегодня на Малую Садовую принесли еще две таблички. Издание отметило, что они могут стать последними на мемориале в его нынешнем виде. На табличках значатся имена санитарки инфекционной больницы имени Боткина Ларисы Федоровой и врача-пульмонолога больницы Святой преподобномученицы Елизаветы Алексея Федотова.

Снятые таблички передадут на хранение в Музей политической истории. 13 ноября также заложат камень на месте будущего памятника – на набережной Карповки напротив Первого меда.

Это будет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от ковида в мае. Рядом будет QR-код, по которому каждый, кто окажется рядом с памятником, сможет увидеть в Интернете всю галерею погибших медиков рассказала Маслова.

Напомним, что стихийный мемориал появился на Малой Садовой 27 апреля, а "Доктор Питер" запустил проект "Красная зона" с историями медработников, умерших из-за коронавируса. Посмотреть его можно по ссылке.

Ранее мы писали, что в медучрежениях Петербурга установят мемориальные доски в память о погибших в период пандемии сотрудниках.

Фото: Piter.TV