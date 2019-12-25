В медучрежениях Петербурга установят мемориальные доски в память о погибших в период пандемии сотрудниках

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к "стене памяти", посвященной погибшим от коронавируса медикам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них.
сказал Беглов.
Градоначальник рассказал, что сейчас в медучреждениях идет работа по созданию и установке мемориальных досок медицинским работникам и сотрудникам, которые ушли из жизни в период борьбы с пандемией.
Стихийный мемориал образовался в апреле 2020 на Малой Садовой улице.
Ранее Беглов предложил создать памятник взамен стены памяти. Его расположение обсуждается.
Фото: gov.spb.ru
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