В медучрежениях Петербурга установят мемориальные доски в память о погибших в период пандемии сотрудниках

Сейчас дать памяти медикам и сотрудникам медицинских учреждений отдать у народного мемориала на Малой Садовой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к "стене памяти", посвященной погибшим от коронавируса медикам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них. сказал Беглов.

Градоначальник рассказал, что сейчас в медучреждениях идет работа по созданию и установке мемориальных досок медицинским работникам и сотрудникам, которые ушли из жизни в период борьбы с пандемией.

Стихийный мемориал образовался в апреле 2020 на Малой Садовой улице.

Ранее Беглов предложил создать памятник взамен стены памяти. Его расположение обсуждается.

Фото: gov.spb.ru