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В медучрежениях Петербурга установят мемориальные доски в память о погибших в период пандемии сотрудниках
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib

В медучрежениях Петербурга установят мемориальные доски в память о погибших в период пандемии сотрудниках

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Сейчас дать памяти медикам и сотрудникам медицинских учреждений отдать у народного мемориала на Малой Садовой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к "стене памяти", посвященной погибшим от коронавируса медикам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них.

сказал Беглов. 

Градоначальник рассказал, что сейчас в медучреждениях идет работа по созданию и установке мемориальных досок медицинским работникам и сотрудникам, которые ушли из жизни в период борьбы с пандемией. 

Стихийный мемориал образовался в апреле 2020 на Малой Садовой улице. 

Ранее Беглов предложил создать памятник взамен стены памяти. Его расположение обсуждается. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: медики, мемориал, стена памяти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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