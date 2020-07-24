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Губернатор предложил увековечить память погибших во время пандемии медиков

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Мемориал заменит стихийную стену памяти на Малой Садовой.

Губернатор Петербурга заявил, что в городе необходимо создать мемориал в память о погибших медиках во время коронавируса, сообщили "РИА Новости". 

Памятник заменит стихийный мемориал на Малой Садовой улице, который появился весной на временном строительном заборе. Потому как ограду все равно демонтируют, необходимо создать постоянный памятник. По мнению градоначальника, лучшим местом для расположения станет проспект Медиков.

Ранее мы писали, что стена памяти на Малой Садовой с начала пандемии выросла в несколько раз.

Видео: Piter.TV

Теги: мемориал, стихийный мемориал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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