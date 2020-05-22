Петербуржцы приносят цветы и маски к мемориалу памяти медиков

Изначально на стене памяти было 9 фотографий погибших медиков, сейчас этих фотографий больше 20.

В Петербурге к импровизированной стене памяти медиков неравнодушные люди приносят цветы, свечи и маски.Стена памяти появилась напротив здания комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице. Изначально там было 9 портретов погибших врачей, сегодня их стало в разы больше.

Стену памяти организовала глава некоммерческого партнерства "Серебряная роза" Ирина Маслова. А теперь многие люди приносят туда цветы, маски, чтобы поблагодарить тех, кто оттдал жизнь для борьбы с новым вирусом.

Как ранее сказала организатор мемориала: "Идет война, погибают врачи, память о них должна быть сохранена".

Видео: Piter.TV