Сегодня в городе объявлен траур.

Пермяки организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в местном государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили очевидцы. Они поделились в социальных сетях фотографиями с места инцидента. Бывшие и нынешние учащиеся, а также остальные жители города несут к восточному входу и проходной в вуз цветы и свечи. Во вторник администрация учебного учреждения планирует открыть официальный мемориал с фотографиями жертв трагедии.

Напомним, что в настоящее время пострадавший университет закрыт. Власти отменили до конца недели занятия. Всех сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Сейчас входы в кампус охраняют правоохранительные органы. на территорию могут попасть только те студенты, которые проживают там в общежитии.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура.

Путин заявил, что правоохранительные органы выяснят причины стрельбы в пермском вузе.

Фото и видео: Telegram / 112