Путин заявил, что правоохранительные органы выяснят причины стрельбы в пермском вузе

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что правоохранительные органы выяснят причины, по которым произошло массовое убийство в Перми.
"Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося",
Напомним, что сегодня, 20 сентября, произошло массовое убийство в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Предварительно, стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным СК, убито шесть человек, медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим.
Видео: kremlin.ru
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