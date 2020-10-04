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Путин заявил, что правоохранительные органы выяснят причины стрельбы в пермском вузе

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Стрельба произошла в понедельник, 20 сентября.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что правоохранительные органы выяснят причины, по которым произошло массовое убийство в Перми.

 "Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося",

Напомним, что сегодня, 20 сентября, произошло массовое убийство в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Предварительно, стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным СК, убито шесть человек, медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим. 

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, массовое убийство, трагедия в перми
Категории: Новости России, Лента новостей,

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