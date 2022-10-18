Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет

Горожане чтят память погибших при падении самолета на жилой дом.

Жители города Ейска в Краснодарском крае с утра 18 октября несут цветы и игрушки к жилому дому, во двор которого упал самолет Су-34. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на видеоролик от своего корреспондента. Напомним, что вечером 17 октября российское министерство по обороне сообщило о том, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. При этом экипажу удалось вовремя катапультироваться. В месте падения воздушного борта произошло возгорание топлива. Оперативный штаб пояснил, что жертвами трагедии стали 10 взрослых граждан и еще трое несовершеннолетних. Пострадавшими считаются 19 человек, включая пятерых детей.

Четверо пострадавших при ЧП в Ейске доставлены санавиацией в Краснодар.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости