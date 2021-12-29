Первый шаг к муниципальной реформе? ЗакС хочет залезть в кабинеты глав МО

ЗакС собирается обязать муниципалов вешать в залах заседаний государственные символы — флаг и герб Петербурга. По словам автора инициативы Всеволода Беликова, таким образом муниципальные округа будут включены в "вертикаль". Piter.TV узнал мнение муниципальных депутатов о возможном нововведении. Флаг оказался лишь вершиной айсберга, и с ним все довольно однозначно, а вот то, что под водой — вызывает разногласия.

Как рассказал Piter.TV глава МО "Смольнинское", член "Единой России", Григорий Ранков, он относится к тому, чтобы вешать флаг и герб в кабинете в обязательном порядке "абсолютно нормально". Более того, в его кабинете и конференц-зале уже стоят три флага — российский, городской и муниципалитета. Он предположил, что в каких-то МО использование государственной символики не утверждено, но не в случае "Смольнинского".

Надо понимать, что ты пришел не в офис к кому-то, а в учреждение государственной или муниципальной власти. Это нормальная инициатива. Мне кажется, и так у всех это есть. Григорий Ранков.

Муниципальный депутат предположил, что законопроект решили принять после ситуации в "Смольнинском", которая произошла в ноябре 2020-го года. "Яблочник" Никита Юферев разорвал портрет человека, "похожего на Владимира Путина". За месяц до этого он повесил на стену портрет Александра Пушкина, который сняли и заменили на президента. Это происходило не один раз. В итоге Юферев разозлился и уничтожил портрет. Сотрудница местной администрации вызвала полицию. В здание МО приехали сразу же пять полицейских.

Фото: Facebook / Никита Юферев

Фото: Twitter / Диана Серая

Депутат муниципального совета МО "Комарово" Юрий Куликов, сторонник партии "Новые люди", позитивно отнесся к инициативе. По его словам, флаг и герб и так размещены в помещениях подавляющего большинства муниципалитетов.

Комментируя слова Всеволода Беликова, Куликов отметил, что в Петербурге МО по факту уже зависимы и встроены в те или иные властные вертикали, и гораздо лучше, когда фактическое положение дел соответствует нормативному регулированию, а вертикаль все-таки будет одной. По его мнению, в идеале муниципалитет должен зависеть только от жителей, но "нам до этого далеко".

Депутат "Комарово" объяснил: сейчас МО существуют на городские деньги и являются для всех "мальчиками для битья". Аргумент о том, что муниципалы независимы потому, что прислушиваются к жителям и сами выбирают, на что использовать средства, он считает несоответствующим реальности: решающую роль играет партия или политическая сила, от которой выдвигался депутат, и глава МО. В качестве примера он привел ситуацию в Петроградском районе, который считается вотчиной Вячеслава Макарова. Он был депутатом ЗакСа от округа №3 с 2003 по 2020 год, а в нынешнем созыве ЗакСа от этого округа избралась его дочь — Марина Макарова (до выборов — Лыбанева). В апреле 2021 года на фасадах домов на Петроградской стороне появились плакаты с его изображением и надписью "Это наша Победа". Петербуржцы восприняли посыл неоднозначно.

Фото: Протестный Петербург

В ситуации зависимости депутаты не могут служить интересам жителей, они обслуживают политические силы, причем разные.

Можно сколько угодно быть независимыми, но, если у тебя нет денег, и ты целиком и полностью получаешь дотацию из города, о какой независимости может идти речь? Юрий Куликов.

Таким образом, Юрий Куликов поддерживает проведение муниципальной реформы.

Фото: ВКонтакте / Красивый Петербург

Реформа должна последовать после принятия законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" получил название Клишаса-Крашенинникова. Он предполагает объединение муниципальной и государственной власти в одну систему. Губернатор сможет отстранять от должности недобросовестных глав округов.

Больше не будет дублирования функций между уровнями муниципальной власти, не будет "ничьих" дорог или территорий внутри муниципалитета. Исчезнет практика перевода "стрелок", когда человека "посылают" с одного уровня местной власти на другой. Законопроект также исключит конфликты, которые часто возникают вокруг круга полномочий на уровне регион-муниципалитет. Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации.

Против законопроекта в Петербурге выступают, например, отдельные депутаты МО "Владимирский округ", МО "Гражданка", МО "Остров Декабристов".

Фактически это означает, что руководство муниципалитетов ставится в подчинение губернаторам, а последние смогут произвольно наказывать и отрешать от должности муниципальных должностных лиц. говорится в коллективном обращении семи депутатов "Владимирского округа".

Одним из авторов документа стал заместитель главы МС этого округа Виталий Боварь.

Городская власть, когда ей нужно покарнавальничать (как сейчас) вполне спокойно лезет в дела муниципальных образований, а когда есть возможность решить реальную проблему — защитить интересы депутатов меньшинства и повысить культуру проведения заседаний муниципальных советов, то она разводит руками и говорит "вы отдельная ветвь власти". Виталий Боварь.

Депутат считает, что в случае с флагом и гербом законодатели могут залезть в кабинет главы МО, а в случае с тем, чтобы сделать обязательными трансляции заседаний мундепов — их полномочия заканчиваются. При этом против размещения государственных символов он ничего не имеет. Боваря удивляет, что Всеволод Беликов, будучи председателем Совета Муниципальных образований, не поддерживает демократическое начало муниципальных образований и их политическую независимость.

ЗакС вполне мог обязать все 111 муниципалитетов проводить эти трансляции. Стоит это тысяч 30 от силы (стоимость вебкамеры и микрофона). Были и законодательные иницитативы подобные — например, у МО Пороховые (наш совет решением поддержал данную инициативу), но все было отклонено.

Еще одним противником муниципальной реформы является депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. На Земском съезде независимых депутатов, который прошел в мае 2021 года в Великом Новгороде, был принят его документ "О недопустимости лишения мандатов народных избранников без непосредственного участия избирателей". В нем Сафонов изложил свою позицию: лишать полномочий граждан в выборных органах может только суд и избиратели. Попытки лишения народных избранников полномочий без прямого волеизъявления избирателей он считает нарушением положений статей 3 и 32 Конституции России. Таким образом, по мнению оппозиционных депутатов, закон Клишаса-Крашенинникова идет вразрез с Конституцией.

Фото: Telegram / Земский Съезд

Юрий Куликов считает, что помимо того, что на самом деле муниципалитеты не независимы, они еще и не очень эффективны, так как не отвечают потребностям населения. Многие граждане даже не знают названия муниципального округа, в котором живут, не говоря уже о том, чтобы взаимодействовать с ним. Чтобы решить проблему, по его мнению, нужно укрупнить муниципалитеты и пересмотреть их полномочия.

Говоря о неэффективности муниципальных округов, Куликов напомнил их основные направления деятельности — праздники и площадки. При этом реальные проблемы жителей не решаются, да и средств на их решение нет. Осведомленности о деятельности МО нет даже по тем же билетам: непонятно, как они распределяются. Благодаря билетам в Петербурге особую популярность получил глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Вайтановский. Его коллеги недовольны тем, что депутат слишком большое внимание уделяет концертам и театрам, а остальными вопросами, по их мнению, не занимается.

Желание "вылезти" за свои полномочия часто оборачиваются весточкой от Контрольно-счетной палаты. Она следит за эффективностью, законностью и целесообразностью использования бюджетных средств. В 2021 году нарушения на 50 млн рублей нашли у МО "Гагаринское" (Московский район), на 42 млн рублей — у "Красного Села" (Красносельский район), 44 млн рублей — МО №65 (Приморский район). Муниципальные образования тратили деньги на работы, которые должны были проводить комитет по благоустройству, комитет по развитию транспортной инфраструктуры и другие ведомства.

Юрий Куликов считает, что из-за небольших полномочий и неспособности решить реальные проблемы авторитет муниципальной власти невысокий. Помощь, по его мнению, оказывают МО в пригородных районах (Курортном, Пушкинском), в которых размер муниципального округа составляет размер населенного пункта. В остальной части города, по мнению депутата, в муниципалитет, если в доме, например, погас свет, никто не пойдет. Скорее всего, граждане обратятся в районную администрацию.

Укрупнение муниципалитетов позволит оптимизировать штатные структуры, чтобы избежать дублирующих функций. Так как различные государственные, контрольные, надзорные органы направляют в разные муниципалитеты на территории района по сути одни и те же запросы и озвучивают одни и те же проблемы, которые могли бы решать 1-2 человека, а по факту решает в каждом муниципалитете это же количество людей, при том, что муниципалитетов неоправданно много. Юрий Куликов.

Таким образом, по словам депутата, эффективность повысится, а бюджетных денег выделять, наоборот, нужно будет меньше. Юрий Куликов отметил, что Московскому району, например, вероятно, хватило бы и двух муниципалитетов вместо пяти. При этом они бы не дублировали полномочия районной администрации, а занимались бы своими вопросами.

К предложению укрупнить муниципалитеты в конце 2021 года аккуратно подошли в Смольном. Бывший глава комитета финансов (ныне — вице-губернатор) Алексей Корабельников сказал о том, что в перспективе стоило бы подумать об "определенном укрупнении муниципальных образований". Это обосновывается экономическими причинами: финансирование МО сократилось, и оно не может в полной мере выполнять свои полномочия.

Отметим, что примеры активного взаимодействия с жителями есть. В жизни петербуржцев активно участвует глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. Так, например, она боролась вместе с жителями против строительства в парке на Смоленке и сноса бани на Гаванской. Ранее в разговоре с Piter.TV Вавилина сказала о том, что во многих муниципалитетах действительно присутствуют "избранники административного ресурса". У "Гавани" другая судьба, потому что в МО удалось провести честные выборы, считает муниципальный депутат.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров

Еще один позитивный пример — МО №72 в Купчино во главе с Павлом Швецом. Муниципалитет организовал разработку проекта благоустройства сразу же на нескольких территориях, активное участие принимают жители. Также МО представлял интересы петербуржцев, которые выступали против расширения Южного шоссе и, как следствие, уничтожения зеленой полосы.

Пока что закон Клишаса-Крашенникова окончательно не принят. В октябре 2021-го года спикер ЗакСа Александр Бельский говорил о том, что для изменений нужно "получить четко сформулированное мнение большинства петербуржцев". Для решения вопроса пообещали создать рабочую группу с представителями совета муниципальных образований, органами исполнительной и законодательной власти.

Текст: Надежда Сибилева / Piter TV

Фото: Piter.TV