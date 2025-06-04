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Курганский депутат признал вину в смертельном ДТП с мотоциклистом

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Он пообещал взять на себя все расходы по организации похорон.

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников признал вину в смертельном ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Инцидент произошел утром 3 июня на 450-м километре автодороги "Иртыш". Алейников управлял автомобилем УАЗ "Патриот". При развороте депутат не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.

Алейников выпустил видеообращение, в котором признал свою вину. Он принес соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал взять на себя все расходы по организации похорон.

Ранее мы сообщали, что в Подольске фура протаранила пять автомобилей.

Видео: Курганская областная Дума

Теги: депутат, дтп, курганская область, мотоциклист
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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