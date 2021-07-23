В результате ДТП один человек получил телесные повреждения.

В Подольске фура протаранила пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 2 июня на 53-м километре Старосимферопольского шоссе. По предварительным данным, водитель "КамАЗа" на регулируемом перекрестке осуществил движение на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с пятью автомобилями.

В результате ДТП один человек получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти подростки без прав попали в серьезное ДТП.

Фото: Telegram / Подмосковная полиция