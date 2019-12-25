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Ремонт Южного шоссе во Фрунзенском районе пройдет в 2022-м году
Сегодня, 12:40
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Ремонт Южного шоссе во Фрунзенском районе пройдет в 2022-м году

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Расширять шоссе не будут.

Ремонт Южного шоссе на участке от Софийской улицы до Бухарестской улицы пройдет в 2022-м году. Об этом депутат Оксана Дмитриева узнала в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

По итогам совещаний ведомства с инициативной группой было решено отказаться от проекта реконструкции и провести ремонт. Изначально планировалось, что шоссе расширят с двух до четырех полос. Для этого потребовалось бы вырубить часть деревьев. 

В группе "Жители против расширения Южного шоссе" в "ВКонтакте" сообщали о том, что ремонт предусматривает замену асфальта, обновление тротуаров, строительство подходов к пешеходным переходам и благоустройство обочины. 

Фото: ВКонтакте / Жители против расширения Южного шоссе

Теги: ремонт, южное шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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