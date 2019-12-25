У муниципального округа в Приморском районе нашли нарушения на 44 млн рублей

МО возглавляет Александр Белов.

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила у МО №65 в Приморском районе Петербурга нарушения в финансово-хозяйственной деятельности на 44 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

КСП оценивала эффективность, целесообразность и законность использования бюджетных средств, которые выделили в 2019-2021 годах. Проверка прошла под руководством аудитора Юрия Шутова.

Общее количество нарушений — более 140. Так, например, местная администрация потратила 1,5 млн рублей на ремонт газонов и высадку деревьев, хотя это не входило в его полномочия. Муниципальный совет передал в пользование местной администрации и избирательной комиссии МО помещения, которые запрещено предоставлять в пользование третьим лицам.

Отчет о проверке направили губернатору Петербурга, председателю Законодательного собрания, прокурору.

В МО №65 проживает более 150 тыс. человек. Его частью являются такие объекты и территории как Парк 300-летия, Юнтоловский заказник, буддийский храм дацан Гунзэчойнэй.

Ранее КСП выявила в футбольной школе "Зенит" 227 нарушений на 44,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV