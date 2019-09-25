В футбольной школе "Зенит" выявили 227 нарушений на 44,5 млн рублей

Контрольно-счетная палата проверила финансово-хозяйственную деятельность школы за 2019-2021 годы.

В ходе проверки в футбольной школе "Зенит" Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга выявила 227 нарушений на сумму 44,5 млн рублей, в том числе 23,9 млн рублей составляют нарушения, содержащие признаки ущерба.

Ежегодно власти города выделяют субсидии (порядка 230 млн рублей) на подготовку футболистов-спортсменов и государственные задания. Выяснилось, что руководство школы не выполняло госзадания. К примеру, 4,3 млн рублей администрация заведения потратила на цели, которые не входили в список заданий. Ещё 600 тыс. рублей были потрачены на питание и проезд детей, которые вовсе не являлись воспитанниками школы. Также 3,7 млн рублей выделили на оплату труда воспитателя и старшего воспитателя. И это только часть выявленных нарушений.

Так, отчет об итогах проверки уже передан в ЗакС, прокуратуру, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, УФНС по СПб и губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее Контрольно-счетная палата Петербурга выявила у комитета по делам Арктики нарушения на общую сумму в 13,3 млн рублей.

Фото: yandex.ru/maps