КСП пришла к выводу, что комитет по делам Арктики Петербурга копирует функции других ведомств

Комитет был создан в 2018 году.

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила у комитета по делам Арктики нарушения на общую сумму в 13,3 млн рублей. Проверка финансово-хозяйственной деятельности прошла под руководством аудитора Егора Бушева.

Специалисты оценивали, как ведомство использовало бюджетные деньги в 2019-2021 году. Помимо 13 млн 3,8 млн "содержат признаки ущерба".

КСП обращает внимание, что Петербург не входит в Арктическую зону, а значит задачи ведомства преимущественно находятся в ведении тех субъектов, которые все же являются частью зоны. Кроме того, Комитет во многом дублирует функции комитета по внешним связям, комитета по культуре, комитета по труду, комитета по промышленной политике. В связи с этим комитету посоветовали пересмотреть задачи и не дублировать полномочия других исполнительных органов власти.

Проверка показала, что комитету утвердили излишнее финансирование в 9,4 млн рублей, при этом расходных обязательств не было. Доплаты и премирование сотрудников осуществлялось не всегда правомерно. В 2019 году в штате числились 77 человек, хотя по факту работали 35. Сотрудников на вакантные места при этом не старались найти. При командировках в другие города компенсировались расходы на аренду жилья. Размер избыточных расходов составил 470 тыс. рублей.

Отчет об итогах проверки направили губернатору, председателю ЗакСа, прокурору Петербурга и руководителю УФНС.

Фото: комитет по делам Арктики