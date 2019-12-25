КСП насчитала у МО "Красное Село" нарушения на 42 млн рублей

Больше всего нарушений обнаружили в сфере муниципальных закупок.

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла в финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования "Красное Село" нарушения на общую сумму более 42 млн рублей. Проверка прошла под руководством аудитора Юрия Шутова.

Проверка коснулась трат МО в период с 2019 по 2021 годы. Ежегодно образование получает более 150 млн рублей.

Больше всего нарушений обнаружили в сфере муниципальных закупок. Так, например, 6 млн рублей были потрачены на ремонт грунтовых дорог, при этом по факту работы не были проведены.

Кроме того, МО выделило более 1,6 млн рублей на создание тротуара на Театральной улице, расширение проезжей части на улице Юрия Пасторова и иные дорожные работы, средства на которые должно было выделять другое ведомство.

При проведении гала-концерта "Весенний калейдоскоп" в 2019 и 2020 году были потрачены 500 тыс. рублей, хотя это не относится к полномочиям органов местной администрации.

Проезд сотрудников местной администрации оплачивался из бюджета, хотя подтверждения разъездного характера их работы не было.

Отчет направили губернатору Петербургу, прокурору, председателю Законодательного собрания.

Ранее у муниципального округа в Приморском районе нашли нарушения на 44 млн рублей.

Фото: krasnoe-selo.ru