Глава МО "Гавань" просит президента вернуть баню на Гаванской

Муниципальный депутат просит не строить на месте бани жилой дом.

Глава муниципального образования "Гавань" просит президента РФ оставить на Гаванской улице социальный объект на месте бань. Об этом Нэлли Вавилина сообщила 14 мая на своей странице в "ВКонтакте".

Здание снесли в начале февраля 2021 года, объяснив это противоаварийными работами. Его должны были начать ремонтировать в начале 2013 года, но за 8 лет работы так и не начались. Депутат опасается, что на месте бани могут построить жилой дом. В 2019 году КГИОП выдал заключение о том, что на участке может быть здание с автостоянкой.

Простым людям необходим социальный объект: оздоровительный физкультурно-банный комплекс, но никак не очередная "уплотниловка". Было бы справедливо и правильно, если бы город выкупил данный земельный участок под социальный объект, которых так не хватает на Васильевском острове. написала Нэлли Вавилина.

Вавилина уверена, что сейчас еще можно "исправить ошибку", пока не выдано разрешение на строительство и не согласован архитектурно-градостроительный облик.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov