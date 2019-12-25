Застройщик не собирается строить новый объект на месте снесенной бани на Гаванской

На данный момент на Гаванской проводят противоаварийные работы, которые в данном случае означают снос.

Утром 2 февраля на Гаванской, 5 вновь продолжили снос бывшего здания бани. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина пообщалась с представителем организации-исполнителя работ и выяснила, на месте не собираются что-либо строить. Прямая трансляция с места велась в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

По словам заместителя генерального директора ООО "УК"Спрингалд", компания выполняет поручение заказчика, который выступает собственником территории. Мужчина представился как "Ян". Заказчик — ООО СЗ "Альфа". Все здание находилось в аварийном состоянии, и поэтому его решили полностью снести. Новых объектов на территории возводить не планируется, по крайней мере, ближайшие время. Мужчина утверждает, что распоряжение на противоаварийные работы есть.

Нэлли Вавилина сообщила, что на место вызвали полицию. Накануне пресс-служба Госстройнадзора Петербурга заявила о том, что демонтаж здания проводится незаконно. У администрации Василеостровского района другая позиция: объект признали аварийным еще в 2013 году и Госстройнадзор уведомили о демонтаже аварийных конструкций.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov