Смольный: демонтаж здания бани на Гаванской проводится незаконно

В паспорте объекта значится, что исполнитель проводит "противоаварийные работы".

Пресс-служба Госстройнадзора Петербурга сообщила о том, что работы по демонтажу дома на Гаванской, 5 — незаконные. Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля.

Положения Градостроительного кодекса РФ о сносе объектов капитального строительства не распространяются на случаи, когда застройщиком предусмотрено возведение нового здания на месте старого. Проект включает в себя проектную документацию по новому строительству и проходит обязательную процедуры экспертизу. Застройщик не выполнил эти требования.

20 января 2021 ООО "Специализированный застройщик "АЛЬФА" направило в Службу уведомление о сносе дома. Госстройнадзор ответил, что необходимо получить разрешение на строительство, однако уже на следующий день, 30 января, здание начали сносить.

Строительную организацию могут привлечь к административной ответственности.

Сносом также возмущены местные жители. Они посчитали работы незаконными, а также пожаловались на шум и пыль.

Видео и фоото: vk.com/vasilyevskiyostrov / Алина Крихели, Алексей Волков