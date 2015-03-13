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Смольный: демонтаж здания бани на Гаванской проводится незаконно

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В паспорте объекта значится, что исполнитель проводит "противоаварийные работы".

Пресс-служба Госстройнадзора Петербурга сообщила о том, что работы по демонтажу дома на Гаванской, 5 — незаконные. Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля.

Положения Градостроительного кодекса РФ о сносе объектов капитального строительства не распространяются на случаи, когда застройщиком предусмотрено возведение нового здания на месте старого. Проект включает в себя проектную документацию по новому строительству и проходит обязательную процедуры экспертизу. Застройщик не выполнил эти требования.

20 января 2021 ООО "Специализированный застройщик "АЛЬФА" направило в Службу уведомление о сносе дома. Госстройнадзор ответил, что необходимо получить разрешение на строительство, однако уже на следующий день, 30 января, здание начали сносить. 

Строительную организацию могут привлечь к административной ответственности. 

Сносом также возмущены местные жители. Они посчитали работы незаконными, а также пожаловались на шум и пыль. 

Видео и фоото: vk.com/vasilyevskiyostrov / Алина Крихели, Алексей Волков

Теги: баня, снос, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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