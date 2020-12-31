На Гаванской улице сносят историческое здание бани

Баня была построена в 1901-м году.

Накануне на Васильевском острове начали сносить историческое здание на Гаванской улице, в котором до 2013-го года располагалась баня. В воскресенье работы продолжились. Об этом петербуржцы сообщили в группе "Живем на Васильевском" в "ВКонтакте".

Местные жители недовольны сносом. Из-за работ они страдают от шума и пыли.

Осенью 2019-го года КГИОП заключил, что что архитектурно–градостроительный облик проектируемого жилого дома соответствует режиму зоны охраны.

Видео и фото: vk.com/vasilyevskiyostrov