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На Гаванской улице сносят историческое здание бани

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Баня была построена в 1901-м году.

Накануне на Васильевском острове начали сносить историческое здание на Гаванской улице, в котором до 2013-го года располагалась баня. В воскресенье работы продолжились. Об этом петербуржцы сообщили в группе "Живем на Васильевском" в "ВКонтакте".

Местные жители недовольны сносом. Из-за работ они страдают от шума и пыли. 

Осенью 2019-го года КГИОП заключил, что  что архитектурно–градостроительный облик проектируемого жилого дома соответствует режиму зоны охраны.

Видео и фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Теги: баня, градостроительство, снос здания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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