Спикер ЗакСа Александр Бельский прокомментировал проведение в Петербурге муниципальной реформы

По словам Бельского, проводить реформу ради реформы нет смысла.

Председатель Законодательного Петербурга Александр Бельский прокомментировал в интервью "Петербургскому дневнику" проведение муниципальной реформы.

По словам Бельского, разговоры о реформе идут с 2009-го года, когда он стал муниципальным депутатом. На данный момент никаких конкретных планов нет.

Сегодня, чтобы начать изменения, необходимо получить четко сформулированное мнение большинства петербуржцев или все действующие муниципальные депутаты должны сложить свои полномочия, что мне кажется маловероятным. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга.

Если реформа все же потребуется, к ней будут подходить комплексно: создадут рабочую группу с представителями совета муниципальных образований, органами исполнительной и законодательной власти.

На рассмотрение будет вынесен ряд вопросов: как менять округа, сколько должно быть муниципальных служащих, какие у них должны быть полномочия. Бельский заключил, что основная цель состоит в том, чтобы муниципалитеты работали эффективно.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб