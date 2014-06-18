В МО "Гагаринское" выявили нарушения на 50 млн рублей

Отчет о проверку направили руководителям законодательной и исполнительной власти города.

Контрольно-счетная палата проверит, как в МО "Гагаринское" в Московском районе устранили нарушения финансово-хозяйственной деятельность. Нарушения составили более 50 млн рублей. Проверка проходила под руководством аудитора Юрия Шутова.

Нарушения касались и нецелевого использования бюджетных средств, и муниципальных закупок, и определения начальной цены контрактов. Так, например, проводилось благоустройство за счет местного бюджета, хотя у МО нет таких полномочий. 558 тыс. рублей потратили на поездку избирательной комиссии в Репино, где проходил обучающий семинар. Закупались уличная мебель и детское игровое оборудование, которое по своим характеристикам не соответствует требованиям технического задания.

Отчет о результатах проверки направили председателю ЗакСа Петербурга, губернатору, прокурору.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КСП насчитала у МО "Красное Село" нарушения на 42 млн рублей.

Фото: Piter.TV