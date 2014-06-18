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В МО "Гагаринское" выявили нарушения на 50 млн рублей
Сегодня, 11:55
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В МО "Гагаринское" выявили нарушения на 50 млн рублей

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Отчет о проверку направили руководителям законодательной и исполнительной власти города.

Контрольно-счетная палата проверит, как в МО "Гагаринское" в Московском районе устранили нарушения финансово-хозяйственной деятельность. Нарушения составили более 50 млн рублей. Проверка проходила под руководством аудитора Юрия Шутова. 

Нарушения касались и нецелевого использования бюджетных средств, и муниципальных закупок, и определения начальной цены контрактов. Так, например, проводилось благоустройство за счет местного бюджета, хотя у МО нет таких полномочий. 558 тыс. рублей потратили на поездку избирательной комиссии в Репино, где проходил обучающий семинар. Закупались уличная мебель и детское игровое оборудование, которое по своим характеристикам не соответствует требованиям технического задания. 

Отчет о результатах проверки направили председателю ЗакСа Петербурга, губернатору, прокурору.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КСП насчитала у МО "Красное Село" нарушения на 42 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджетные средства, контрольно-счетная палата, мо гагаринское
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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