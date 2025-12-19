Петербург направил дополнительные бюджетные средства в социальную сферу

Бюджет Петербурга дал городу ресурсы для расширения соцподдержки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об оперативных итогах исполнения бюджета города на заседании правительства. В ходе обсуждения также были подведены результаты реализации адресной инвестиционной программы.

По словам главы города, уровень исполнения адресной инвестиционной программы на протяжении трёх лет подряд составляет 99 процентов. Высокая исполнительская дисциплина и контроль за расходованием средств позволили ввести в эксплуатацию 104 социальных объекта, 55 объектов коммунальной инфраструктуры и 17 дорожно-транспортных объектов.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили, что доходы бюджета прошлого года превысили плановые показатели, включая осеннюю корректировку. Это позволило выполнить все запланированные программы развития и направить дополнительные средства в социальную сферу.

Губернатор добавил, что по поручению президента в Санкт-Петербурге ведётся подготовка к введению новых мер поддержки рождаемости, материнства и детства.

