Как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм"

В Петербурге подвели итоги очередных проверок доходов муниципальных депутатов. В случае нарушений советы должны поверить городской администрации и лишить депутата мандата без документов на руках. В некоторых МО так и поступают, в других — идет борьба под лозунгом о независимости муниципальной власти.

Осенью муниципалитеты Петербурга получили "письма счастья" от губернатора Александра Беглова. Градоначальник сообщал, что в декларациях о доходах определенных депутатов нашли ошибки, которые являются основанием для досрочного сложения полномочий. Для народных избранников, у которых нет поддержки коллег по муниципальному образованию, письмо по факту становится приговором, в остальных случаях — история разворачивается по непредсказуемому сценарию.

Как это работает

Ежегодно муниципальные депутаты отчитываются о своих доходах, имуществе, наличии ценных бумаг и акций, а также доходах своего супруга/супруги и несовершеннолетних детей. Городская администрация проверяет достоверность сведений и соответствие законам, в частности, "О противодействии коррупции". Если у депутата находят ошибки в документах, он приглашается для объяснений в комитет территориального развития Петербурга. За несущественные несоответствия депутат может ограничиться предупреждением, в более серьезных случаях может последовать досрочное прекращение полномочий.

В целом проверка является важной и необходимой, однако проблема заключается в том, что градация существенных и несущественных ошибок довольна размыта. С одной стороны, в законе прописано, нарушение каких нормативно-правовых актов может привести к лишению мандата. Среди них, нарушений, например, вклады в иностранных банках. С другой стороны, как показывает практика, Светлана Уткина перестала быть депутатом МО "Финляндский округ" в 2020 году из-за нулевого счета, которого, по ее словам, на самом деле нет, и незадекларированных 705 рублей.

Вопрос критериев, по которым нарушение можно отнести к существенному или несущественному, поднимался на последнем заседании Законодательного собрания 8 декабря. Глава комитета территориального развития Андрей Чапуров ушел от ответа и посоветовал обратиться за критериями к Минтруду и администрации губернатора. При этом чиновник поддержал уточнение в законе, напомнив депутатам, что "все в их руках".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Документ, подготовленный КРТ, уходит губернатору, который далее в свою очередь направляет обращение муниципальному совету. Органы местного самоуправления должны принять решение в течение 30 дней и отчитаться о нем. Муниципалитеты голосуют, принимая обращение губернатора на веру.

Как пояснил Piter.TV депутат МО "Остров Декабристов" Леонид Андрухов, совет не может проводить проверку документов депутата, так как у него нет таких полномочий. При этом сам депутат может ознакомиться с документами городской администрации и согласиться с ними или нет. На прошлой неделе в муниципалитете лишили мандата единоросса Владимира Барканова, он временно исполнял обязанности главы МО. До этого он был депутатом ЗакСа и членом Совета Федерации. "За" лишение полномочий в результате тайного голосования высказались шесть мундепов, "против" были трое.

По закону основания были. По сути — тут каждый депутат для себя решает, считает ли он результаты проверки достаточными основаниями. Леонид Андрухов.

Сам Андрухов, кстати, несмотря на неоднозначную репутацию Барканова, голосовал против утверждения протокола.

Возможные сценарии

По мнению оппозиционных депутатов, придирки к декларациям напрямую связаны с политическими мотивами. Депутат МО "Гражданка", член Движения демократического обновления, избранный от "Справедливой России", Вадим Сафонов считает, что происходящее сейчас — это подготовка к выборам губернатора.

Идёт зачистка советов от неблагонадёжных, а заодно и попытка показать колеблющимся твёрдость власти. Нет никаких причин у исполнительных органов государственной власти диктовать что и как делать органам местного самоуправления, но они это делают. Вадим Сафонов в беседе с Piter.TV.

Мундеп пояснил, как "зачистка" связана с выборами. Они пройдут в 2024 году. Во-первых, муниципальный фильтр. Чтобы человека зарегистрировали в кандидаты в губернаторы, он должен заручиться поддержкой определенного числа депутатов. В Петербурге — 10%. Несмотря на законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который сейчас разрабатывает Госдума, фильтр останется, но вот ограничение по количеству сроков губернатора будет снято. Во-вторых, муниципальный депутат — это лидер общественного мнения.

Если такого лидера лишить мандата по компрометирующим обстоятельствам, лидером он быть перестанет. Не сможет высказываться (говорить сможет, слушать его не станут). Вадим Сафонов.

Таким образом, власти пытаются дискредитировать тех, кто идет против их политики.

В этом году Сафонов тоже оказался в числе тех, кого вызвали в КРТ "поговорить". По его словам, он не стал ничего подписывать, так как не собирается давать чиновникам больше информации, чем это положено по закону.

Если есть реальные коррупционные претензии - пусть доказывают! Пусть положат документы на стол. Нет? Пусть прекратят вмешиваться в дела МСУ. Вадим Сафонов.

Отметим, что в Смольный вызвали не только одного депутата "Гражданки", а почти половину совета. Среди них есть представители "Единой России" и "Яблока". Глава МО Елена Беляева назвала "ЗАКС.Ру" происходящее обычной процедурой, отметив, что к составлению сведений стоит подходить более тщательно.

В некоторых муниципальных округах история пошла по другому сценарию. Муниципальные советы приняли решение прекратить полномочия мундепов досрочно. В их числе оказалась Полина Калинина ("Яблоко) из МО №7 и Алексей Касаткин из МО "Васильевский" (самовыдвиженец). Калинина не указала в декларации более 200 тыс. рублей, это была материальная помощь от родственников. Петербурженка отметила, что это была ее вина, но коррупционной составляющей в ошибке нет. Она подчеркнула, что нарушения в декларации были и у ее коллег.

Фото: сайт МО №7

Алексей Касаткин не указывал в декларации за 2019 год съемные квартиры, так как, по его словам, часто менял жилье. Также вопросы возникли к 17 тысячам рублей, которые предназначались его бывшей жене.

Полгода как сданы декларации за 2020 год, но проверяют позапрошлогодние. Кстати, депутатами мы стали только в октябре 2019 год, но коррупционерами мы могли стать даже в январе-апреле 2019 года, по мнению Администрации губернатора (именно с большой буквы мне сказали писать ее). Алексей Касаткин.

Оба депутата планируют обжаловать решение. Вере Морозовой из МО "Малая Охта" удалось в этом году оспорить решение через суд и вернуть себе мандат.

Фото: Facebook / Алексей Касаткин

Ноу-хау Беглова

Депутат МО "Гавань" Нэлли Вавилина и МО "Морской" Ольга Галкина отмечают, что лишения депутатов мандатов за несущественные нарушения — это ноу-хау Александра Беглова. Требования существовали и ранее, однако не так активно применялись на практике. Вавилина обратила внимание на то, что тень падает и на депутатов, которые не получают деньги за свою работу, помогают округу на общественных началах. Происходящее она называет "муниципальным каннибализмом", так как, по ее словам, депутаты готовы "сожрать" своих коллег.

Глава "Гавани" тоже получила письмо от губернатора этой осенью. Лишить мандатов предлагают сразу четырех депутатов: Артема Журавлева, Олесю Кощееву, Алену Узкую и Ольгу Фаттуш. На заседании совета, которое прошло 7 декабря, требования губернатора были единогласно отклонены. Вавилина объяснила Piter.TV, почему ее муниципальному округу удалось избежать "каннибализма".

Потому что в МО Гавань в 2019 году прошли действительно честные выборы, и в Совете присутствуют избранники народа, а не административного ресурса, как, например, в других муниципалитетах, где большинство представлено послушными депутатами от ЕР. В нашем Совете не на словах, а на деле исполняется постулат Конституции о независимости муниципальной власти. Нэлли Вавилина.

Депутаты не согласны лишать депутата мандата без ознакомления с результатами проверки. При этом губернатор может в судебном порядке лишить депутата его полномочий.

Фото: ВКонтакте / Нэлли Вавилина

Депутаты "Единой России" — в лидерах нарушителей

По словам главы Андрея Чапурова, главы КРТ, половина претензий в текущем году была адресована членам "Единой России". Всего несоответствия нашли у 41 депутата. Депутат МО "Морской", кандидат в депутаты Законодательного собрания Ольга Галкина ("Справедливая Россия") говорит о том, что это вполне вероятно, так как в "ЕР" тоже есть люди, "которых давно поменяли бы". Кроме того, депутаты действующей партии власти тоже проходят проверку, но до лишения мандатов "доводят только неугодных".

Над Ольгой Галкиной тоже нависла угроза лишения мандата. В 2019 году у нее нашли неуказанный счет ребенка, который автоматически открыли в МФЦ, денежные переводы от мужчины, с которым она не состоит в официальном браке, а также лишние квадратные метры квартиры, в которой прошла перепланировка. Вместе со своими соратниками (5 из 10 человек) она решила бойкотировать заседания муниципального совета, так как уже отчитывалась по всем претензиям дважды в прокуратуре Василеостровского района и, по словам депутата, убедила ведомство. Кроме того, она написала объяснительную главе муниципального совета.

Губернатору было отправлено, что заседание совета состоялось, но кворума не было. Посмотрим, какие за этой будут действия или санкции со стороны администрации. Ольга Галкина.

Фото: ВКонтакте / Ольга Галкина

Мундеп отметила, что местный совет имеет право не согласиться с губернатором, и напомнила о независимости органов местного самоуправления, которые выбирают люди.

Текст: Надежда Сибилева

Обложка: Евгений Рыбкин

Источник фото: скрин видео YouTube / Николай Камилатов