ЗакС решил смягчить наказание для мундепов за нарушения в декларации о доходах

Депутаты нашли несоответствие регионального закона некоторым федеральным законам.

Депутаты ЗакСа внесли изменения в законодательство, которые позволят не наказывать мундепов за неправильное заполнение декларации о доходах и имуществе. Законопроект прошел третье чтение.

Речь идет о тех депутатах, которые выполняют свои полномочия на непостоянной основе. Кроме того, нарушения должны быть незначительными.

Депутат Борис Вишневский предложил конкретизировать, что считается незначительными нарушениями, но коллеги его не поддержали.

Решение о лишении мандата мундепа с нарушениями в декларации будет приниматься советом муниципалитета.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, как представители органов местного самоуправления лишались мандатов из-за нарушений в декларациях.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга