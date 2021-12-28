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ЗакС решил смягчить наказание для мундепов за нарушения в декларации о доходах
Сегодня, 12:10
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ЗакС решил смягчить наказание для мундепов за нарушения в декларации о доходах

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Депутаты нашли несоответствие регионального закона некоторым федеральным законам.

Депутаты ЗакСа внесли изменения в законодательство, которые позволят не наказывать мундепов за неправильное заполнение декларации о доходах и имуществе. Законопроект прошел третье чтение.

Речь идет о тех депутатах, которые выполняют свои полномочия на непостоянной основе. Кроме того, нарушения должны быть незначительными.

Депутат Борис Вишневский предложил конкретизировать, что считается незначительными нарушениями, но коллеги его не поддержали. 

Решение о лишении мандата мундепа с нарушениями в декларации будет приниматься советом муниципалитета. 

Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, как представители органов местного самоуправления лишались мандатов из-за нарушений в декларациях.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: декларация о доходах, мандат, муниципалитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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