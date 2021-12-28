ЗакС решил смягчить наказание для мундепов за нарушения в декларации о доходах

Депутаты ЗакСа внесли изменения в законодательство, которые позволят не наказывать мундепов за неправильное заполнение декларации о доходах и имуществе. Законопроект прошел третье чтение.
Речь идет о тех депутатах, которые выполняют свои полномочия на непостоянной основе. Кроме того, нарушения должны быть незначительными.
Депутат Борис Вишневский предложил конкретизировать, что считается незначительными нарушениями, но коллеги его не поддержали.
Решение о лишении мандата мундепа с нарушениями в декларации будет приниматься советом муниципалитета.
Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, как представители органов местного самоуправления лишались мандатов из-за нарушений в декларациях.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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