У 23 муниципальных депутатов возникли проблемы со сдачей деклараций о доходах

Профильный комитет Смольного обратился в прокуратуру.

23 муниципальных депутата не сдали декларации о доходах или сделали это не в срок. Об этом во время выступления в ЗакСе 23 июня сказала исполняющая обязанности главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева.

Напомним, мундепы ежегодно отчитываются о своих доходах, имуществе, а также доходах своих близких родственников. Декларации с нарушениями передали прокуратуре. Анализировать документы будут до конца октября.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, как депутатов лишают мандатов за ошибки в декларации.

Фото: трансляция на сайте ЗакСа СПб