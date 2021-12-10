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У 23 муниципальных депутатов возникли проблемы со сдачей деклараций о доходах
Сегодня, 12:18
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

У 23 муниципальных депутатов возникли проблемы со сдачей деклараций о доходах

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Профильный комитет Смольного обратился в прокуратуру.

23 муниципальных депутата не сдали декларации о доходах или сделали это не в срок. Об этом во время выступления в ЗакСе 23 июня сказала исполняющая обязанности главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева.

Напомним, мундепы ежегодно отчитываются о своих доходах, имуществе, а также доходах своих близких родственников. Декларации с нарушениями передали прокуратуре. Анализировать документы будут до конца октября.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, как депутатов лишают мандатов за ошибки в декларации.

Фото: трансляция на сайте ЗакСа СПб

Теги: декларация о доходах, муниципальные депутаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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