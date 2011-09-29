Глава МО "Остров Декабристов" Владимир Барканов лишился своего мандата после обращения губернатора

Муниципальный совет МО "Остров Декабристов" досрочно прекратил полномочия главы округа Владимира Барканова и избрал нового. Трансляция с заседания велась на странице округа в "ВКонтакте".

Причиной для сложения полномочий стало обращение губернатора Александра Беглова. Градоначальник указал на нарушения в декларации о доходах единоросса за 2019 год. По этой же причине недавно своего мандата лишились депутат МО "Васильевский" Алексей Касаткин и МО №7 Полина Калинина.

Решение поддержали 6 муниципальных депутатов, 3 оказалось против. Барканов уверен, что его отстранение выгодно кому-то из чиновников. Он просил перенести рассмотрение вопроса, но большинство решило иначе. Теперь руководить округом будет Алексей Захаров из "Яблока".

Видео: YouTube / Николай Камилатов