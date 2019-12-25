Во дворе дома Семенова завершили укладку булыжного мощения

От прежнего вида камня мало что осталось.

Во вторник, 8 сентября, стало известно, что во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39, завершили укладку булыжного мощения. Так, камень уложили на 7 квадратных метрах. Активисты оказались правы: от прежнего облика почти ничего не осталось.

Сообщается, что демонтированное мощение 19 века укладывали по той же технологии, что и бетонную плитку. Кроме того, руководство работами по укладке осуществляли глава администрации МО "Адмиралтейский округ" Николай Крылов и его заместитель Геннадий Никонов: камень уложен неровно и не повторяет прежнего рисунка. Жители дома, по всей видимости, стараются обходить участок стороной.

Напомним, что в июле во время работ по замене асфальта во дворе дома Семенова рабочие, предположительно, нашли историческую брусчатку. КГИОП пообещал провести инспекцию до конца недели и выяснить, есть ли на стройплощадке объекты культурного наследия.

В августе начался КГИОП решил сохранить участок исторического мощения у Дома Семёнова, затем начался демонтаж исторического камня, а после было принято решение музеефицировать участки мощения.

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Фото: vk.com/n.vavilina