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Во дворе дома Семенова завершили укладку булыжного мощения
Сегодня, 14:02
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smirenny

Во дворе дома Семенова завершили укладку булыжного мощения

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От прежнего вида камня мало что осталось.

Во вторник, 8 сентября, стало известно, что во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39, завершили укладку булыжного мощения. Так, камень уложили на 7 квадратных метрах. Активисты оказались правы: от прежнего облика почти ничего не осталось. 

Сообщается, что демонтированное мощение 19 века укладывали по той же технологии, что и бетонную плитку. Кроме того, руководство работами по укладке осуществляли глава администрации МО "Адмиралтейский округ" Николай Крылов и его заместитель Геннадий Никонов: камень уложен неровно и не повторяет прежнего рисунка. Жители дома, по всей видимости, стараются обходить участок стороной. 

Напомним, что в июле во время работ по замене асфальта во дворе дома Семенова рабочие, предположительно, нашли историческую брусчатку. КГИОП пообещал провести инспекцию до конца недели и выяснить, есть ли на стройплощадке объекты культурного наследия. 

В августе начался КГИОП решил сохранить участок исторического мощения у Дома Семёнова, затем начался демонтаж исторического камня, а после было принято решение музеефицировать участки мощения. 

Ранее мы писали, что детсад на Некрасова попал под суд за ремонт в историческом здании.

Фото: vk.com/n.vavilina

Теги: булыжник на проспекте римского-корсакова, булыжное мощение, двор дома семенова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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