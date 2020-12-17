Градозащитники просят сохранить историческое булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе

АО "Производственное объединение "Возрождение" готовится начать работы, в ходе которых будет разобрана мостовая XVIII - XIX века в Усть-Ижоре.

Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК попросило обратить внимание на булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе, которое может быть утрачено в ходе ремонта.

АО "Производственное объединение "Возрождение" готовится начать работы, в ходе которых будет разобрана мостовая XVIII - XIX века в Усть-Ижоре. Сейчас шоссе перекрыли и пригнали на место технику. Согласно информации ГАТИ, с 26 апреля по 11 ноября закроют движение транспорта по Шлиссельбургскому шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.

Градозащитники и местные жители выступают против того, чтобы разбирать дорогу, а затем укладывать камни обратно на бетон. В таком случае историческое мощение может быть уничтожено. В ВООПИиК постараются уговорить местную администрацию не проводить ремонт.

Ранее Шлиссельбургское шоссе уже становилось предметом для разговора.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение