  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Градозащитники просят сохранить историческое булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе
Сегодня, 17:19
113
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Градозащитники просят сохранить историческое булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе

0 0

АО "Производственное объединение "Возрождение"  готовится начать работы, в ходе которых будет разобрана мостовая XVIII - XIX века в Усть-Ижоре.

Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК попросило обратить внимание на булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе, которое может быть утрачено в ходе ремонта.

АО "Производственное объединение "Возрождение"  готовится начать работы, в ходе которых будет разобрана мостовая XVIII - XIX века в Усть-Ижоре. Сейчас шоссе перекрыли и пригнали на место технику. Согласно информации ГАТИ, с 26 апреля по 11 ноября закроют движение транспорта по Шлиссельбургскому шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.

Градозащитники и местные жители выступают против того, чтобы разбирать дорогу, а затем укладывать камни обратно на бетон. В таком случае историческое мощение может быть уничтожено. В ВООПИиК постараются уговорить местную администрацию не проводить ремонт. 

Ранее Шлиссельбургское шоссе уже становилось предметом для разговора.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Теги: булыжное мощение, градозащитники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии