В девяти районах Петербурга ограничат движение

В Красногвардейском районе с 25 по 27 апреля движение будет закрыто по Объездному шоссе в районе пересечения с улицей Лагоды.

В девяти районах Петербурга перекроют движение до конца апреля. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-слжубе ГАТИ.

В Василеостровском районе с 25 апреля по 15 октября остановится движение транспорта по Парусной улице от Галерного проезда до Малого проспекта Васильевского острова. Ограничения вводятся из-за реконструкции теплосетей.

В Калининском районе с 25 апреля до конца весны движение ограничат по проспекту Науки от Гражданского проспекта по улицы Карпинского. В Колпинском районе с 26 апреля по 11 ноября закроют движение транспорта по Шлиссельбургскому шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. На этом участке будут проводить ремонт дороги.

В Красногвардейском районе с 25 по 27 апреля движение будет закрыто по Объездному шоссе в районе пересечения с улицей Лагоды. Ограничения связаны с реконструкцией защиты газопровода. В Красносельском районе с 26 по 30 апреля ограничат движение по улице Пограничника Гарькавого у дома №10. Специалисты будут заниматься реконструкцией теплосети.

В Невском районе с 28 апреля по 30 мая перекроют движение на Железнодорожном проспекте от Белевского проспекта до улицы Седова. Здесь будут прокладывать водопровод. В Приморском районе с 25 по 29 апреля будет закрыто движение транспорта по Лисичанской улице на пересечении с улицей Графова. Кроме этого, направление движения транспорта от Сердобольской улицы к улице Графова также будет ограничено. На этом участке будут прокладывать инженерные сети.

Также в Приморском районе с 23 апреля по 2 мая из-за работ по прокладке водопровода движение транспорта ограничат по набережной Черной речки от Красногвардейского переулка до Вазаского переулка.

Фото: Piter.tv

