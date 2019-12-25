Детсад на Некрасова попал под суд за ремонт в историческом здании

Садику вынесли предупреждение.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес предупреждение детскому саду №87 Центрального района за ремонт в историческом здании. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, здание №60А по улице Некрасова признано объектом культурного наследия. По договору безвозмездного пользования КГИОП приехал в садик с внеплановой проверкой и нашел нарушения: в двух помещениях в 2018 году окрасили стены и потолки, заменили линолеум. Все работы выполнили без разрешения КГИОП и отсутствия лицензия на деятельность по сохранению объектов-памятников.

Представитель садика признал вину и пояснил, что ремонт в помещениях провели, поскольку в них не было охраняемых конструктивных элементов. Также в здании было необходимо провести косметический ремонт в соответствии с выделенной учреждению сметой. Садику вынесли предупреждение за первое нарушение.

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Фото: Piter.TV