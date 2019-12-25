Петербургского эпидемиолога оштрафовали из-за заражения сотрудников больницы

Она должна заплатить 15 тысяч рублей.

В Петербурге суд привлёк к административной ответственности врача-эпидемиолога Городской наркологической больницы за необеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что врач с 3 мая по 1 июня при приеме в стационар не обследовала 19 пациентов на коронавирус. Из-за этого другие пациенты и несколько сотрудников заболели COVID-19.

Суд назначил женщине штраф в 15 тысяч рублей.

Петербургскому агроному грозит крупный штраф за служебный подлог.

Фото: Piter.TV