Петербургскому агроному грозит крупный штраф за служебный подлог

Мужчина создал видимость усердной работы, ожидая премию.

Следователи Северо-Западного СУ на транспорте возбудили уголовное дело в отношении ведущего агронома из ФГБУ "Ленинградская МВЛ". Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчине обвиняется в 10 эпизодах служебного подлога.

Установлено, что подозреваемый решил извлечь имущественную выгоду из работы с экспертизами и исследования в области ветеринарии, семеноводства, защиты растений. Агроном внес в акты заведомо ложные сведения о проведении замеров на остаточное количество фумигантов в подкарантинной продукции, хотя сам не провел ни одной процедуры. Липовыми записями мужчина собирался создать видимость усердной работы – особо высокие показатели в труде должны были вознаградиться.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить до 80 тысяч рублей за преступление.

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