Колония и психиатр: мужчину наказали за до смерти избитого петербуржца

Конфликт между мужчинами вспыхнул в "Макдоналдсе" поздно вечером.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор Руслану Халилову, признанного виновным в убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Выяснилось, что в сентябре 2019 года Халилов повздорил с незнакомым мужчиной в "Макдоналдсе" на Московском проспекте, 216. Конфликт между мужчинами вспыхнул в двенадцатом часу вечера, Халилов умышленно избил оппонента руками и ногами по туловище и голове, а также два десятка раз ударил ножом в грудную клетку обидчика и бедро. Мужчина скончался на месте от полученных травм и массивной кровопотери.

В суде Халилов заявил, что конфликт начался с претензии из-за некорректного поведения погибшего мужчины с приятельницей Халилова и другими посетителями кафе. Для разговора Халилов вывел оппонента в сквер, где дал мужчине пару пощечин, чтобы привести того в чувство. Оппонент упал, испачкав обувь Халилова кровью, и тот разозлился и пустил в ход кулаки. Остановить драку смог свидетель, который ответ драчуна обратно в кафе.

Халилов не отвергал свою причастность к убийству, но оспорил умысел на причинение смерти погибшему. Суд принял во внимание тот факт, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Халилов проведет в колонии строгого режима семь лет и будет принудительно наблюдаться и лечиться у психиатра.

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Фото: Piter.TV