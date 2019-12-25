Петербуржца осудили за покушение на мошенничество в 10 млн рублей

Мужчина предложил липовую услугу человеку, помещенному под домашний арест по уголовному делу.

Ленинский районный суд Петербург приговорил местного жителя Артема П. к 2,5 годам условно со штрафом за покушение на крупное мошенничество. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, дело мужчины рассматривали в особом порядке.

Суд установил, что петербуржец решил наживиться на мужчине, привлеченном к уголовной ответственности и помещенного под домашний арест. Злоумышленник заверил, что располагает связями в правоохранительных органах и может за 10 млн рублей решить вопрос о смягчении мужчине меры пресечения. При этом П. не собирался исполнять обещание. Получивший сомнительное предложение мужчина сразу сообщил об этом правоохранителям, и передал злоумышленнику денежный муляж под присмотром полиции в декабре прошлого года. Тогда же Артема П. задержали.

В суде петербуржец признал вину, оглашенный приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, как горожанина осудили на восемь месяцев за кражу более 10 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV