Горожанина осудили на восемь месяцев за кражу более 10 миллионов рублей

Краденное вернули полностью.

В пятницу, 24 июля, стало известно, что в отношении петербуржца, который украл из тайника более 10 миллионов рублей, вынесли обвинительный приговор.

Суд признал виновным мужчину в краже в особо крупном размере. Установлено, что с 14 ноября 2019 года по 21 марта 2020 года злоумышленник обнаружил тайник в доме на Новгородской улице в посёлке Песочный Курортного района и похитил из него 150 тысяч долларов – по нынешнему курсу это 10 756 500 рублей. Петербуржец признал вину и получил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев в исправительной колонии общего режима. Чей был тайник, не уточняется.

Ранее мы писали, что рядовому, который выбил глаз незнакомцу в драке, назначили наказание.

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