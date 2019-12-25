Рядовому, который выбил глаз незнакомцу в драке, назначили наказание

Инцидент произошел ночью 17 ноября два года назад, 2018 года.

В пятницу, 24 июля, рядового, который выбил незнакомцу глаз в драке, признали виновным в нанесении телесных повреждений, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Молодой человек в самоволку вышел из войсковой части на острове Котлин и отправился в кафе, где между ним и незнакомым нетрезвым мужчиной завязалась потасовка. Военный повалил обидчика на землю и ударил ногой (обутой в берцы) в область правого глаза. Орган пришлось удалить и вставить протез. Подсудимый вину не признал.

Суд назначил два года тюрьмы колонии общего режима, а также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 600 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что троих петербургских активистов задержали около здания ВШЭ.

Фото: Piter.TV