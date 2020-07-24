Троих петербургских активистов задержали около здания ВШЭ

На них составили два административных протокола.

Троих активистов движения "Гражданское общество" доставили в отдел полиции после протестной акции. Молодые люди вывесили напротив вуза баннер с надписью "Следим за тобой". Об этом сообщил Telegram-канал "СтудФракция".

Ребят задержали ранним утром 24-го июля. Они выразили свой протест против системы онлайн-экзаменов "Экзамус". Студентам не нравится, что система использует их паспортные данные. Баннер появилась на здании НИИ "Рубин" на Кантемировской улице.

В отношении активистов составили административные протоколы по статьям "Проникновение на охраняемый объект" и "Неповиновение требованию сотрудника полиции".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активиста во второй раз задержали из-за неповиновения полиции и теста на коронавирус. Суд назначил ему десять суток ареста.

Видео и фото: СтудФракция / Telegram