Активиста во второй раз задержали из-за неповиновения полиции и теста на коронавирус

Ранее петербуржцу уже пришлось провести ночь в камере с клопами.

Активиста, члена "Открытой России" Павла Чупрунова накануне забрали в 34-е отделение полиции. На активиста во второй раз составили протокол по одному и тому же делу. Чупрунов вел прямой эфир из автозака, а затем и из отделения полиции на своей странице в Facebook.

По словам мужчина, 1 июля он был членом комиссии с правом решающего голоса в УИК №1802. Как утверждает Чупрунов, члены УИК хотели сфальсифицировать результаты, но так как он мог им помешать, его решили отстранить от наблюдения за голосованием. Активист оказался с этим не согласен, в итоге члены УИК вызвали полицию.

Приехала 1 июля полиция и задержала меня, отвезла в 34-й отдел, составили протокол о задержании, якобы за карантинные меры, я их якобы нарушил. Также якобы о неповиновении сотруднику полиции, хотя я неповиновение не оказывал. рассказал Чупрунов.

В прошлый раз члену "Открытой России" пришлось провести в камере целую ночь. Мужчина пожаловался на клопов.

В этот раз, по данным из протокола о задержании, петербуржца забрали в полицию для "дальнейшего разбирательства по административному делу".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный мужчина открыл стрельбу из-за енота на улице Бабушкина.

Фото: Павел Чупрунов / Facebook