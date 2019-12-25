Пьяный мужчина открыл стрельбу из-за енота на улице Бабушкина

Дебошир стал палить в воздух после того, как у него не удалось отобрать поводок с животным.

Во вторник, 21 июля, в полицию Невского района Петербурга поступила информация о стрельбе на улице Бабушкина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что стрельбу открыл пьяный мужчина. Он увидел женщину, которая гуляла с енотом, и начал отбирать у нее поводок с животным. Потерпевшая начала сопротивляться, после чего дебошир, недолго думая, достал пистолет и стал стрелять в воздух.

В результате случившегося никто не пострадал. Енот вместе со своей хозяйкой благополучно отправился домой. Нарушителя общественного порядка задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Фото: pixabay.com